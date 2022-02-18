Мультфильм «Невероятная история о гигантской груше»

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18 февраля, 2022

Смотрите в рубрике «Семейное кино» удивительную сказку о путешествии друзей на гигантской груше!

Однажды слон Себастьян и его лучший друг кот Митчо находят бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова. Также в бутылке оказывается семечко груши, которое они сажают в землю. Ночью из него вырастает гигантская груша!

Друзья решают использовать грушу в качестве корабля. Себастьян, Митчо и их приятель — профессор Глюкоза — отправляются в невероятное приключение на встречу с пиратами, морским драконом и опасными призраками.

Смотрите премьеру 19 февраля в 19:15 и 20 февраля в 11:30 в эфире телеканала «Карусель»!