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День рождения телеканала «Карусель»

27 декабря, 2021

27 декабря телеканал «Карусель» отмечает день рождения! Отпразднуйте его вместе с нами!

Как создать идеальный праздник? Можно организовать маскарад или пенную вечеринку, устроить зажигательные танцы или пригласить фокусников. А можно — всё и сразу! Ведь сегодня у телеканала «Карусель» день рождения!

Отмечайте праздник вместе с нами и смотрите новые серии любимых мультфильмов 27 декабря на телеканале «Карусель»!

А еще представляем вашему вниманию наш зажигательный праздничный клип на гимн телеканала с участием любимых ведущих. Веселитесь, подпевайте и танцуйте вместе с ними!

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