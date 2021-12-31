Ёлка мэра Москвы 2022

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31 декабря, 2021

1 января не пропустите яркое праздничное представление — «Ёлку мэра Москвы» на телеканале «Карусель»!

Что случится, если однажды в Москве повстречаются девочка, которая верит в новогодние чудеса, и мальчик — поклонник интернета и виртуальной реальности? Произойдет незабываемое новогоднее приключение!

Благодаря волшебству герои спектакля Девочка и Стример оказываются в сказке, где им предстоит пересечь пять морей и найти Деда Мороза. А свет волшебного фонаря — символа надежды и доброты — станет проводником и направит путешественников. В пути героев ждут увлекательные приключения, ссоры и примирения.

В сказочном мире зрители спектакля смогут полюбоваться достопримечательностями Москвы, окутанной новогодним волшебством.

Смотрите спектакль 1 января в 11:00 в эфире телеканала «Карусель»!