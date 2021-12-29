Ёлка, Кот и Новый год – 2

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29 декабря, 2021

Не пропустите! Самая волшебная премьера новогоднего эфира — «Ёлка, кот и Новый год – 2»!

Кто проводит самые весёлые, сказочные и фееричные праздники? Конечно же, Сберкот! Он работает в самом настоящем ЦУПе — Центре управления праздниками. Его любят и взрослые, и дети. Вместе со своими помощниками Сберкот никого не оставит без отличного настроения, замечательных песен и настоящего волшебства!

В шоу примут участие Алсу, «Домисольки», Юлия Савичева, Nechaev, Александр Олешко, Лора Григорьева.

Смотрите 31 декабря в 19:50 мск в нашем эфире и на сайте телеканала!