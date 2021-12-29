Кремлёвская ёлка. Новогоднее представление. Трансляция из Государственного Кремлёвского Дворца

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29 декабря, 2021

Настоящая зимняя сказка — у вас дома! Не пропустите трансляцию из Государственного Кремлёвского Дворца 31 декабря в 18:00 только на телеканале «Карусель»!

В основе сюжета «Волшебной сказки Стеклодува» лежит история мальчика Саши, которому для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний, разочароваться в друзьях и вновь их обрести. Волшебник Стеклодув создаёт стеклянные шары из северного сияния, блеска глаз, морозного воздуха, тёплых слов — и в каждую игрушку помещает героев сказок. На одной сцене встретятся Гуси-Лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка, исполняющая самые заветные желания!

После показа в эфире на сайте канала станет доступна версия спектакля с сурдопереводом для слабослышащих детей.