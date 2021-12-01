Мультсериал «Дуда и Дада. Мир удивительных животных»

Продолжение веселых приключений забавных первооткрывателей и исследователей.
Дуда — маленький кротик, а Дада — любопытная девочка. Вместе с компанией друзей они любят познавать окружающий мир и открывать его тайны. Для этого Дада с командой много путешествует на своем волшебном летающем фургоне по всему свету.
В новых местах друзья знакомятся с разными удивительными животными, а в конце каждого приключения рассказывают о них маленьким зрителям.
Смотрите премьеру 2 и 4 декабря в 05:00 в эфире телеканала «Карусель»!