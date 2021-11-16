Мультсериал «Медвежонок Помпон»

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16 ноября, 2021

Приключения находчивого медвежонка Помпона и его подружки — енота Риты.

Медвежонку Помпону шесть лет, и он любит веселиться, играть и озорничать со своими родителями-медведями и подружкой Ритой. А еще у него есть очень ценный талант — Помпон умеет видеть необычное даже в самых обыденных вещах. Благодаря его воображению и творческому подходу к решению задач ежедневные обязанности Помпона превращаются в увлекательную игру!

Приключения героев мультсериала вдохновляют детей мыслить творчески и нестандартно подходить к решению задач.

Смотрите премьеру 17 и 20 ноября в 05:00 на канале «Карусель».