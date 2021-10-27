Мультсериал «Долина Муми-троллей»

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27 октября, 2021

Не пропустите премьеру мультсериала по любимым сказкам Туве Янссон о Муми-троллях на канале «Карусель»!

Главный персонаж этих причудливых историй о семье и дружбе — Муми-тролль. Он любопытный, добрый, чуткий и задумчивый. Герой живет со своей заботливой Муми-мамой и забавным Муми-папой, дружит со свободолюбивым Снусмумриком, насмешливой Крошкой Мю, мечтательной Снорочкой, трусливым Сниффом и другими жителями долины.

В своих приключениях Муми-тролль пытается найти ответы на многочисленные детские вопросы и решить загадку взросления.

«Долина Муми-троллей» — воодушевляющий мультсериал со множеством положительных посланий. Наблюдая за историей взросления Муми-тролля и общением с его семьей и друзьями, дети узнают больше о доброте, отношениях и эмоциях.

Не пропустите премьеру 28 октября в 14:10 в нашем эфире!