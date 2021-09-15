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Премьера: Мультсериал «Спина к спине» Премьера: Мультсериал «Спина к спине»
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Мультсериал «Спина к спине»

15 сентября, 2021

Рюк, Ботя и Моли — живые рюкзаки, постоянно попадающие в приключения благодаря богатой фантазии, любопытству и обстоятельствам, в которых они оказываются вместе с хозяевами.

Когда никто не видит, эта дружная троица оживает и творит настоящее волшебство. Как только дети оставляют их без присмотра, рюкзаки отправляются на поиски приключений, чтобы узнать как можно больше о мире вокруг, ведь они такие неутомимые и любознательные!

Весёлые рюкзачки не могут жить друг без друга, они нуждаются и в своих заботливых хозяевах, с которыми за долгое время уже успели сродниться. Для рюкзаков, целыми днями качающихся на спинах у детей, эти малыши стали лучшими друзьями, потому что вместе они успели пережить множество радостей и неприятностей.

Смотрите премьеру мультсериала 16 сентября в 14:15 на канале «Карусель»!

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