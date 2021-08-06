Победители «Копилки» за июль!

6 августа, 2021
Соревнования продолжаются! Скорее присоединяйтесь и, возможно, именно вы станете победителем следующего розыгрыша!
Имена победителей июль 2021г.
- Константин Германович Ялтанский — 4768
- Даша — 4053
- Дамир Наилевич Шарипов — 2732
- Алексей Алексеевич Разиков — 2703
- Максим Маратович Насангужин — 2596
- Сергей Николаевич Маслов — 2533
- Александр Андреевич Вдовин — 2392
- София Кирик — 1753
- Людмила Никулина — 1739
- id958414 — 1666
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