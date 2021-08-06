Событие: Победители «Копилки» за июль! Событие: Победители «Копилки» за июль!
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Победители «Копилки» за июль!

6 августа, 2021

Соревнования продолжаются! Скорее присоединяйтесь и, возможно, именно вы станете победителем следующего розыгрыша!

Имена победителей июль 2021г.

  1. Константин Германович Ялтанский — 4768
  2. Даша — 4053
  3. Дамир Наилевич Шарипов — 2732
  4. Алексей Алексеевич Разиков — 2703
  5. Максим Маратович Насангужин — 2596
  6. Сергей Николаевич Маслов — 2533
  7. Александр Андреевич Вдовин — 2392
  8. София Кирик — 1753
  9. Людмила Никулина — 1739
  10. id958414 — 1666

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