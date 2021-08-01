Мультсериал «Герои Гуджитцу»

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1 августа, 2021

Гуджитцу — это монстры-супергерои, каждый из которых обладает уникальной суперсилой Гу и владеет стилем боевых искусств.

Однажды на Землю упал метеорит, и все обитатели зоопарка превратились в Гуджитцу — монстров, способных растягиваться и менять форму. Причем некоторые из них захотели захватить мир, а другие вынуждены им противостоять.

Монстры-злодеи охотятся за Источником суперсилы Гу — Священной книгой Гуджитцу, которая находится у Хранителя. Но на пути у них встают супергерои Гуджитцу, которые намерены защищать планету любой ценой. Поскольку силы практически равны, предстоят великие сражения!

Смотрите премьеру мультсериала со 2 августа с понедельника по четверг в 22:50 на канале «Карусель»!