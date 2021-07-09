Отрывок из книги «Спасите речных коньков!»

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9 июля, 2021

Зои со своим постоянным помощником – умницей котом Сассафрасом – отправляются на ручей, чтобы исследовать его обитателей. Но что-то идёт не так... Куда подевались все насекомые? И что случилось с водой? Родители Зои встревожены: похоже, с их ручьём творится что-то очень плохое. И опасность угрожает не только волшебным существам…



После тихого и невесёлого обеда мы с Сассафрасом пошли обратно на ручей. Я взяла с собой чашку для образца воды и свой лабораторный журнал. Добравшись до ручья, я раскрыла журнал и записала:

Нагнувшись, я зачерпнула чашкой немного воды. На этот раз я была осторожной, чтобы вода не попала мне на руки или ноги. Журнал я засунула под мышку, а потом мы с Сассафрасом отправились прямо домой.

Маму мы нашли в её кабинете вместе с папой. Я вручила ей образец.

— Спасибо, солнышко. Хочешь помочь мне?

Я подскочила к маме. Мне очень хотелось помочь. И ещё я немного боялась того, что могут сказать нам тесты. За речных насекомых я волновалась точно так же, как тревожилась бы за любое волшебное животное. Теперь, думая об этом, я надеялась, что загрязнение воды не причинило вреда магическим созданиям в лесу:

— Ведь ещё есть шанс, что ручей не загрязнён, да, мам?

— Да. Пока мы не проведём несколько проверок, мы не узнаем точно.

Она разложила на столе наборы трубочек и маленьких пластинок. Я бросила на них взгляд. Мне нравилось, что мама разрешает мне пользоваться теми же инструментами, что и настоящие, взрослые учёные в лабораториях. Я коснулась одной из блестящих пластиковых карточек с разноцветными квадратиками. Мама посмотрела на меня:

— Ты будешь использовать настоящие реактивы, чтобы протестировать образец воды. Значит, что нужно сделать с глазами?

— Думательные очки!



Я понеслась в свою комнату, схватила свои счастливые очки и побежала назад к маме. Обычно я ношу эти очки на макушке (поближе к мозгу), чтобы у меня появлялись удачные идеи. Но на этот раз я надела их, как положено, на лицо, чтобы уберечь глаза.

Мама открыла маленькую трубочку, наполненную полосочками бумаги:

— Давай сперва проведём проверку pH*. Надень перчатки, затем заполни пустую тестовую трубочку водой из ручья. А потом положи туда тест-полоску и смотри. Примерно через минуту полоска поменяет цвет. Как только цвет перестанет меняться, вытащи полоску и сравни с цветными квадратиками на этой карточке.

* pH показывает, насколько раствор кислый. У обычной воды этот показатель нейтральный (средний), а добавки могут повышать или понижать его.

Я сделала всё, как сказала мама. Примерно минута у меня ушла на то, чтобы понять, какому квадратику соответствует цвет на бумажной полоске:

— Я почти уверена, что она цвета квадратика номер десять. Что это значит, мам?

Папа грустно покачал головой.



— Это значит, что в нашем ручье определённо что-то есть, — ответила

мама.

— Нормальная речная вода была бы близка к семёрке. Загрязнение может сделать это число очень низким или очень высоким, в зависимости от того, что попало в ручей. У нас уже есть зацепка. Мы знаем, что это вещество имеет высокий pH. Давай прогоним ещё один тест и посмотрим, сумеем ли мы узнать о нём больше.

Она достала другую тестовую трубочку. На этот раз мне надо было положить пластинку в трубку и потрясти. Вода в трубке из прозрачной сделалась синей.

Увидев этот цвет, мама с папой нахмурились.

— Это положительная реакция на фосфаты, — сказала мама папе, а потом повернулась ко мне: — Такой результат точно объясняет, почему ты не видела личинок подёнки и ручейника. Я пред- полагаю, что в ручей попало какое-то мыло или моющее вещество. Я хмуро поставила трубку на стол и записала в своём журнале:

И тут раздался звонок. Но не обычный. А волшебный.

Отрывок из книги «Спасите речных коньков!»