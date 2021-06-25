Придумай свою историю в мире Ниндзяго!

Легендарной вселенной LEGO® NINJAGO® – 10 лет! Отпразднуем вместе! Смотри мультфильмы на канале «Карусель», играй и расширяй свои знания в приложении LEGO Life и, конечно, участвуй в конкурсе!
LEGO® NINJAGO® – это не просто игрушка, а целая вселенная со своей легендарной историей, истинными ценностями и настоящими героями!
Удивительный Мир самых невероятных фантастических приключений целого поколения!
В этом году мы празднуем Юбилей культового блокбастера, у захватывающих сюжетов которого больше поворотов, чем делает отважный ниндзя! 160 эпизодов – 160 историй о храбрых воинах и эпических сражениях добра со злом!
Присоединяйся к нам, чтобы вспомнить и подвести итоги всех Ву-ликолепных событий за последние 10 лет в истории мира LEGO® NINJAGO®!
Создай рассказ в формате слайд-шоу и получи шанс выиграть классные призы!
А также следи за телепрограммой и приключениями смелых героев из Ниндзяго-Сити на канале «Карусель».
Проверь себя на знание вселенной LEGO® NINJAGO®: проходи тесты и получай дополнительные лайки к своей работе.