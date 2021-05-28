28 мая, 2021
Лепите, играйте, фантазируйте, изобретайте, смейтесь, творите!
Мастер-класс «Черепаха»
- На зеленую полоску налепите три оранжевые.
- Поверх них вторым слоем налепите еще две полоски. Сверху прилепите последнюю полоску. Это панцирь.
- Слегка прижмите его по бокам. Переверните панцирь.
- Прилепите ножки к внутренней стороне панциря.
- Поставьте черепашку на ноги.
- Изогните шею. Конец ее отогните в виде головы.
- Сложите пополам две лепешки из желтого пластилина. Это глаза.
- Прикрепите глаза к голове.
- Кончиком ножа продавите ноздри.
Отрывок из книги «Большая пластилиновая книга увлечений и развлечений. Первые шаги маленького скульптора»