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Пусть будет «Квак»!

5 мая, 2021

Сказки из этой книги познакомят маленького читателя с удивительно многообразным миром волшебной сказки, научат отличать добро и зло, помогут развить фантазию и речь ребёнка.

***

Зелёного лягушонка звали Квак. И по-другому его звать никак не могли. Потому что, во-первых, он был лягушонок, а во-вторых, его голос на камышовом пруду был самый звонкий.
Лягушонку казалось, что его звонкое «Квак!» нравится всем — и белым водяным лилиям, и камышу, и пёстрым лёгким бабочкам, порхающим над прудом. Нравится голубым стрекозам с нежными прозрачными крылышками. И, конечно, рыбкам, которые резвились в пруду и сверкали своими золотыми и серебряными чешуйками.
Так думал зелёный лягушонок. И оттого кричал ещё громче и задорнее, сидя на кочке посреди пруда: 
— Квак! Квак! Ква-ква-квак!
— Ты что, неграмотный? — спросила лягушонка Утка, которая пришла на пруд поплавать.
— Квак? — спросил лягушонок.
— Я так и думала, — сказала Утка. — Надо говорить не «Квак», а «Кряк!». И спрашивать надо не «Квак?», а «Как?». Так что лучше уж помалкивай! 
Сказала — и уплыла в камышовые заросли.
«Как это неграмотный? — обиженно подумал лягушонок. — Я очень даже грамотный. Меня и учительница, Большая Лягушка, всегда хвалит».
И он снова заквакал.
— Ме-е-е! Ме-е-ня удивляет, как тебе не надоело всё время повторять своё «квак-квак»? — спросила его Коза, которая пришла к пруду напиться. — И когда ты только замолчишь? Ме-е-шаешь только всем…
Лягушонок хотел было спросить в ответ: «А как вам не надоело всё время мекать — «ме-е, ме-е»?» Но он не спросил, потому что знал — старших надо уважать.
А потом задумался: «Может, я и вправду кому-то мешаю? Надо разузнать».
— Белые лилии, вам моё кваканье не мешает?
Водяные лилии покачали своими головками.
— А вам, пёстрые бабочки?
Те замахали крылышками, словно говоря: «Что ты, что ты?»
А вам, голубые стрекозы?
Стрекозы удивлённо вытаращили свои огромные глаза.
— Может быть, вам, рыбки, не нравится, как я квакаю?
Рыбки вместо ответа дружно захлопали— конечно, не в ладоши, а своими хвостиками по воде.
Обрадованный лягушонок стал раскланиваться, слов-но артист на сцене, а потом набрал побольше воздуха — и над прудом раздалось: 
— Ква-ква-ква-ква-ква-квак!.. — словно заквакал не один лягушонок, а сразу десять.

Отрывок из книги «Лучшие сказки»

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