Премьера: Мультсериал «Морики Дорики» Премьера: Мультсериал «Морики Дорики»
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Мультсериал «Морики Дорики»

13 августа, 2021

Не пропустите премьеру красочного мультсериала про приключения забавных подводных жителей!

Эти неутомимые непоседы живут в удивительной подводной стране Океании. Морики Дорики, как и обычные школьники, учатся дружить, находить общий язык друг с другом, справляться со сложными ситуациями и сообща преодолевать любые трудности. 

Морикам Дорикам никогда не бывает скучно — они придумывают игры, участвуют в школьных конкурсах, поют, рисуют, сочиняют стихи, изобретают и исследуют удивительный мир вокруг. В этом им помогает школьная учительница — добрая и заботливая русалочка Лана.

Смотрите премьеру 14 и 15 августа в 12:45 в эфире телеканала «Карусель»! 


 

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