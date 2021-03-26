Мультфильм «Белка и Стрелка. Карибская тайна»

Не пропустите премьеру приключенческого мультфильма в субботней рубрике «Семейное кино»!
Космос уже покорен знаменитой хвостатой командой — пришла пора исследовать морские глубины!
У берегов острова Куба, на дне океана, ученые обнаружили признаки таинственной аномалии. Кого отправить в разведывательную миссию? Конечно же, храбрую команду Белки и Стрелки, которой не привыкать к важным и опасным заданиям.
Исследователей ждут лазурные воды Карибского моря, таинственный подводный город и неожиданные встречи. А также необходимость в очередной раз спасти мир.
Смотрите премьеру 27 марта в 19:00 на канале «Карусель»!