Мультфильм «Огонёк-огниво»

Добавить в закладки

2 апреля, 2021

Не пропустите премьеру приключенческого мультфильма в рубрике «Семейное кино»!

Жизнь доброго бедного Гончара меняется, когда он находит огниво — магический предмет, который делает своего владельца сказочно богатым, но взамен насылает страшное проклятье.

Огниво когда-то принадлежало королеве, и теперь она готова на любое коварство, лишь бы вернуть этот источник молодости и богатства.

Гончар попадает под чары королевы и оказывается в смертельной опасности. А спасти его может только подруга детства по имени Огонёк.

Смотрите премьеру 3 апреля в 19:00 на канале «Карусель»!