Премьера мультсериала «Пег + Кот»

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8 марта, 2021

Весёлые Пэг и Кот покажут маленьким зрителям, какой увлекательной может быть математика!

Мультсериал о приключениях энергичной девочки Пэг и её приятеля Кота. В каждом эпизоде друзья сталкиваются с каким-то забавным кризисом, который они должны разрешить. На пути девочки и кота встают странные, необычные препятствия, и друзья стараются быстро преодолеть их.

Во время этих приключений Пэг и Кот изучают основные математические понятия. Они рисуют диаграммы и графики, причудливо взаимодействуют друг с другом и справляются с проблемами самыми необычными способами. Но друзья всегда находят решения для каверзных математических задач и выходят из ситуации победителями!

Смотрите премьеру с 9 марта по будням в 06:00 на канале «Карусель».