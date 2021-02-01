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Конкурс «Витаминный заряд»

1 февраля, 2021

Телеканал «Карусель» вместе с партнёром конкурса — «Турецкие фрукты и овощи» — объявляют конкурс «Витаминный заряд»!

  • Поделитесь рецептом своего любимого витаминного блюда. Главное – используйте один из обязательных ингредиентов: лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, черный инжир, виноград, помидор, вишню или гранат.
  • Сфотографируйте и добавьте описание с рецептом приготовления.
  • Отправьте фото на конкурс.
  • Зовите всех друзей голосовать за вашу работу.

10 победителей конкурса выиграют суперпризы от #TurkishFruitsandVegetables! Главный победитель и его работа будут объявлены в программе «Еда на ура!».

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