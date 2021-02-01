1 февраля, 2021
Телеканал «Карусель» вместе с партнёром конкурса — «Турецкие фрукты и овощи» — объявляют конкурс «Витаминный заряд»!
- Поделитесь рецептом своего любимого витаминного блюда. Главное – используйте один из обязательных ингредиентов: лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, черный инжир, виноград, помидор, вишню или гранат.
- Сфотографируйте и добавьте описание с рецептом приготовления.
- Отправьте фото на конкурс.
- Зовите всех друзей голосовать за вашу работу.
10 победителей конкурса выиграют суперпризы от #TurkishFruitsandVegetables! Главный победитель и его работа будут объявлены в программе «Еда на ура!».
Перейти на страницу конкурса