Мультсериал «Эмми и Гуру»

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23 апреля, 2021

Эмми — забавная пятилетняя девочка. И она особенная, потому что других людей больше нет во всем Волшебном лесу!

Эмми нравится исследовать фантастический мир со своим лучшим другом Гуру — большим, пушистым и заботливым существом, с которым так приятно обниматься! Цветы и животные в этом мире тоже волшебные и умеют разговаривать.

Каждый день приносит Эмми и Гуру новые приключения и захватывающие испытания, которые друзья преодолевают вместе в этом загадочном и манящем мире. Под каждым камнем и на каждом дереве в саду Эмми всегда может отыскать что-то новое и интересное!

Смотрите премьеру мультсериала 24 апреля в 5:00 на канале «Карусель»!