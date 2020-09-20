Главное

Событие: Изменилось время показа программы «Еда на ура!» Событие: Изменилось время показа программы «Еда на ура!»
Тесты: Какого домашнего питомца вам завести? Тесты: Какого домашнего питомца вам завести?
Тесты: «Пластилинки»: что вы знаете о машинках и технике? Тесты: «Пластилинки»: что вы знаете о машинках и технике?
Новости

Изменилось время показа программы «Еда на ура!»

22 января, 2021

Теперь смотрите любимое кулинарное шоу по воскресеньям в 9 утра!

Полюбившиеся зрителем ведущие программы Тутта Ларсен с дочкой Марфой продолжают радовать вас простыми рецептами интересных, полезных и ярких блюд для семейного приготовления. Каждый выпуск шоу посвящён какой-нибудь веселой теме — приготовлению пиратских рецептов, блюд с секретом, полосатой еды и другим кулинарным идеям. Неутомимая выдумщица Марфа каждый раз придумывает что-то интересное, поэтому не даст телезрителям заскучать!

В ближайших выпусках 24 января ведущие приготовят праздничный обед, а 31 января устроят на кухне невероятный зимний пир для мушкетёров. Включайте кулинарное шоу по воскресеньям в 9:00 на канале «Карусель» и готовьте удивительные блюда вместе с Туттой и Марфой!

Следующая новость
Какого домашнего питомца вам завести?
Подпишитесь на наши новости