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Мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника»

30 декабря, 2020

Не пропустите чудесный новогодний мультфильм о новых приключениях Чебурашки и Крокодила Гены.

Празднование Нового года для Чебурашки и Гены оказывается под угрозой срыва: бесследно исчезает главный атрибут праздника — новогодняя ёлка! 

Чебурашка и Гена проводят небольшое расследование, в результате которого выясняется, что ёлку похитила Шапокляк. Удастся ли друзьям вернуть ёлку и встретить Новый год с песней и в хорошем настроении?

Роли в мультфильме озвучивали Анжелика Варум, Леонид Ярмольник и Диомид Виноградов. Автором песни стал Леонид Агутин.

Смотрите премьеру доброго музыкального мультфильма 31 декабря в 10:40, 12:30 и 15:50 на канале «Карусель».

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Отрывок из книги «Как растут ёлочные шары»
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