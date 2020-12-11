Отрывок из книги «Ограбление булочной и другие приключения Носкова, Котяткина и Пончикова»

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11 декабря, 2020

Сыщик Носков и его помощник Котяткин, расследуя загадочное ограбление, наводят шурум-бурум в булочной. Пекарь Пончиков обеспокоен! Пироги в опасности! Следы повсюду! Подозреваются все!

Глава 1

Детективное бюро



Давным-давно, в прошлую среду, у тётушки Наташи пропал носок. Вот он висел на бельевой верёвке, вот его нет. Один на месте, другой исчез. Тётушка искала носок очень долго, минут десять, и, не найдя, решила выбросить и второй. Зачем он ей? В одном носке ходить холодно и неприлично.



За катавасией с носками, сидя под деревом, наблюдал полосатый кот. Он проникся сочувствием и симпатией к исчезнувшему носку. Носок был чем-то похож на кота, такой же серый и полосатый.



Размышляя о грустной судьбе носка, кот поднял глаза вверх и увидел болтающуюся на ветке пропажу. Серый в полоску тёть-Наташин носок. Недолго думая, кот взобрался на дерево и спустился с добычей в зубах.



Тётушка очень обрадовалась. Накормила кота половиной сосиски, другую половину дала с собой. С тех пор тётушка Наташа носила оба носка, а кот начал носить фамилию Носков. Полученную вполне заслуженно, надо сказать.



Со среды по субботу погода стояла настолько ветреная, что Носков успел отыскать дяди-Гошину майку на балконе соседнего дома, Вовкину рубашку в кустах, а панталоны тёти Груши, страшно сказать, на телевизионной антенне.



Теперь уже никто не сомневался, что Носков не просто полосатый кот. Он сыщик. Слава о его победах разнеслась далеко по округе и наконец дошла до соседнего дома. И помощник тут же нашёлся. Тощий, как швабра, шустрый, как мышь, рыжий кот Котяткин. Два кота — это уже целое детективное бюро.



Устроились в подвале. Столом сыщику служила деревянная коробка, она же была и кроватью. Носков любил минимализм, то есть чтобы ничего лишнего. Он даже вилкой никогда не пользовался.

У Котяткина, напротив, было столько вещей, что Носков назвал его тряпичником и барахольщиком. Тем не менее Котяткин считал свою часть подвала уголком уюта и роскоши. К велосипедному колесу он прикрепил торшер, старое кресло подпёр напольными часами, а на стене за креслом прибил плакат, призывавший беречь лес от пожара. Гамак подвесил к книжной полке, на которую взгромоздил утюг.

Отрывок из книги «Ограбление булочной и другие приключения Носкова, Котяткина и Пончикова». Редакция «Астрель СПБ»