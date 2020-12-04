Главное

Премьера: Мультфильм «Букашки 2» в рубрике «Семейное кино» Премьера: Мультфильм «Букашки 2» в рубрике «Семейное кино»
Событие: Объявлены лауреаты специальной номинации «Детский Рунет» в рамках «Премии Рунета» 2020 года Событие: Объявлены лауреаты специальной номинации «Детский Рунет» в рамках «Премии Рунета» 2020 года
Тесты: «Снежная Королева. Хранители чудес»: внимательно ли вы следили за приключениями героев? Тесты: «Снежная Королева. Хранители чудес»: внимательно ли вы следили за приключениями героев?
Новости

Объявлены лауреаты специальной номинации «Детский Рунет» в рамках «Премии Рунета» 2020 года

4 декабря, 2020

3 декабря состоялась церемония вручения Премии Рунета 2020.

В этом году федеральный общедоступный семейный телеканал «Карусель» и оргкомитет «Премии Рунета 2020» принимали заявки в номинацию «Детский Рунет», созданную для поддержки и продвижения интернет-проектов для детей и их родителей.

Дипломами Премии Рунета были отмечены лауреаты специальной номинации «Детский Рунет» в рамках «Премии Рунета» 2020 года. По итогам голосования авторитетных экспертов Премии были выбраны победители:


Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области. Премия Рунета присуждается в 15-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами Премии Рунета стали более 360 организаций.

Предыдущая новость
Мультфильм «Букашки 2» в рубрике «Семейное кино»
 Следующая новость
«Снежная Королева. Хранители чудес»: внимательно ли вы следили за приключениями героев?
Подпишитесь на наши новости