Объявлены лауреаты специальной номинации «Детский Рунет» в рамках «Премии Рунета» 2020 года

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4 декабря, 2020

3 декабря состоялась церемония вручения Премии Рунета 2020.

В этом году федеральный общедоступный семейный телеканал «Карусель» и оргкомитет «Премии Рунета 2020» принимали заявки в номинацию «Детский Рунет», созданную для поддержки и продвижения интернет-проектов для детей и их родителей.

Дипломами Премии Рунета были отмечены лауреаты специальной номинации «Детский Рунет» в рамках «Премии Рунета» 2020 года. По итогам голосования авторитетных экспертов Премии были выбраны победители:



Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области. Премия Рунета присуждается в 15-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами Премии Рунета стали более 360 организаций.