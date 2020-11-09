Встречайте Софию Феськову 13 ноября в программе «Навигатор. У нас гости»!

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11 ноября, 2020

В эту пятницу в гости к Яну и Злате придет София Феськова! Не пропустите!

Участница международного конкурса детской песни «Евровидение-2020» от России! Обладательница гран-при вокального конкурса «Свободная птица-2019», призёр конкурса «Детская Новая волна-2020». Певица, актриса и художница! 13 ноября в гостях у программы «Навигатор. У нас гости» побывает София Феськова!

София поделится интересными фактами о себе, расскажет о подготовке к конкурсу «Детское Евровидение–2020» и споет свою конкурсную песню «Мой новый день» на русском и английском языках.

Не пропустите выпуск программы с участием Софии 13 ноября в 14:00 на телеканале «Карусель»!

После эфира выпуск можно будет посмотреть на сайте.