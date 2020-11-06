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Отрывок из книги «Большая книга драконов и других фантастических существ»

6 ноября, 2020

Автор Лоранс Кюблер в очень забавной манере рассказывает юным читателям, как научиться понимать фантастических существ, как устроены драконы, чем знаменит леприкон и как подружиться с эльфами. «Большая книга драконов и других фантастических существ» — это самый настоящий гид, в котором собраны самые интересные и необычные драконы и другие фантастические существа со всего королевства.

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Одна ведьма мечтала о кошке и вырастила Бернадетту очень избалованной. С помощью специального зелья ведьма даже сделала Бернадетте остренькие ушки, тигровую шерсть и длинные тоненькие усы. В общем, если бы Бернадетта не была три метра ростом и восемь метров в ширину, мы бы назвали её кошечкой… Она пьёт только молоко (поставляемое восемью коровами) и питается почти исключительно мышами. Она обожает тереться о стены домов, мурлыкать и лапой вращать крылья мельниц — это очень убаюкивает. Время от времени жители деревни собираются толпой, берут мётлы и чешут Бернадетте животик. Иногда Бернадетте становится так щекотно, что кто-нибудь из толпы оказывается на вершине башни или верхушке дерева.

ОПАСНОСТЬ 
3/5 Если она активно машет хвостом и пристально на вас смотрит, вам крышка. Вас ждёт судьба самой несчастной мышки на свете. 

ОПЫТ РАБОТЫ
Даёт уроки — учит мягко приземляться на лапы. Умение летать — это ещё не всё, важно не разбиться при посадке. Тем более, не у всех есть семь жизней…

Эта фея — не кривляка какая-нибудь. Остроугольную шляпу, которая часто встречается у фей, она давно выбросила: уже давно не модно и не аэродинамично! Волшебную палочку она носит на спине между крыльями. Ей нравится, когда руки свободны! 
Ещё бы! Ей надо облететь всех спящих малышей на планете, чтобы забрать их выпавшие молочные зубы и оставить под подушкой золотые монетки.

ОПАСНОСТЬ 
2/5 Если вы перейдёте ей дорогу, она, не задумываясь, запулит вас куда подальше.

ОПЫТ РАБОТЫ 
Она лучший стоматолог в королестве. Если у королевы заболел зуб или великану нужно поставить пломбу, то Рози всегда придёт на помощь.


Отрывок из книги «Большая книга драконов и других фантастических существ»

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