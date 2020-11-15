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Мультсериал «Катури»

15 ноября, 2020

Добрые истории о том, как птенцы познают мир.

Четверо малышей-фазанов живут в лесу со своей ласковой мамой. На естественной игровой площадке птенцы растут, развиваются, знакомятся с разными животными и насекомыми. Каждый день здесь слышен их радостный смех, происходят забавные события и радостные открытия. 

Мама поощряет своих малышей ладить друг с другом и находить выход из неприятностей, а также развивать воображение в ежедневных приключениях. 

Смотрите мультсериал с 16 ноября по будням в 07:35, в субботу в 9:25 на телеканале «Карусель». 

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