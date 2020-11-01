Мультсериал «Доктор Панда»

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1 ноября, 2020

Изучайте окружающий мир и профессии вместе с Доктором Пандой!

Действие мультсериала происходит в чудесном городе, где каждый день Доктор Панда пробует новую профессию, а черепашонок Тото и другие друзья ему в этом помогают.

Возникла путаница на почте? Курица застряла на дереве? В городе таинственно исчезает морковь? Нет проблем! Доктор Панда с помощью творческого подхода и хорошей командной работы разберется в любой непростой ситуации!

Добрые герои мультсериала демонстрируют маленьким зрителям, как увлекателен окружающий мир и новые знания, и учат не бояться необычных задач. Каждый эпизод в весёлой и увлекательной форме обучает детей чему-то полезному.

Смотрите премьеру мультсериала со 2 ноября по будням в 08:05 на канале «Карусель».