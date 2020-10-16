Отрывок из книги «Волшебное слово. Сказки и рассказы»

Этот сборник научит детей доброте, состраданию, пониманию своих чувств и чувств других, дружбе и взаимоотношениям с родителями и сверстниками.
Жила-была девочка. И был у неё петушок. Встанет утром петушок, запоёт:
— Ку-ка-ре-ку! Доброе утро, хозяюшка!
Подбежит к девочке, поклюёт у неё из рук крошки, сядет с ней рядом на завалинке. Пёрышки разноцветные словно маслом смазаны, гребешок на солнышке золотом отливает. Хороший был петушок!
Увидала как-то раз девочка у соседки курочку. Понравилась ей курочка. Просит она соседку:
— Отдай мне курочку, а я тебе своего петушка отдам!
Услыхал петушок, свесил на сторону гребень, опустил голову, да делать нечего — сама хозяйка отдаёт. Согласилась соседка — дала курочку, взяла петушка.
Стала девочка с курочкой дружить. Пушистая курочка, тёпленькая, что ни день — свежее яичко несёт.
— Куд-кудах, моя хозяюшка! Кушай на здоровье яичко!
Съест девочка яичко, возьмёт курочку на колени, пёрышки ей гладит, водичкой поит, пшеном угощает. Только раз приходит в гости соседка с уточкой. Понравилась девочке уточка. Просит она соседку:
— Отдай мне твою уточку — я тебе свою курочку отдам!
Услыхала курочка, опустила пёрышки, опечалилась, да делать нечего — сама хозяйка отдаёт. Стала девочка с уточкой дружить. Ходят вместе на речку купаться. Девочка плывёт — и уточка рядышком.
— Тась-тась-тась, моя хозяюшка! Не плыви далеко — в речке дно глубоко!
Выйдет девочка на бережок — и уточка за ней. Приходит раз сосед. За ошейник щенка ведёт. Увидала девочка:
— Ах, какой щеночек хорошенький! Дай мне щенка — возьми мою уточку!
Услыхала уточка, захлопала крыльями, закричала, да делать нечего. Взял её сосед, сунул под мышку и унёс.
Погладила девочка щенка и говорит:
— Был у меня петушок — я за него курочку взяла; была курочка — я её за уточку отдала; теперь уточку на щенка променяла!
Услышал это щенок, поджал хвост, спрятался под лавку, а ночью открыл лапой дверь и убежал.
— Не хочу с такой хозяйкой дружить! Не умеет она дружбой дорожить.
Проснулась девочка — никого у неё нет!
Отрывок из книги «Волшебное слово. Сказки и рассказы»