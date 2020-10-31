Мультфильм «Приключения принцессы»

В новом мультфильме-мюзикле красавица Барби на время становится настоящей принцессой.
Барби и друзьям посчастливилось отправиться в страну Флоравию, чтобы встретиться с принцессой Эмилией, поразительно похожей на Барби. Принцесса нервничает перед коронацией и придумывает план — поменяться на время местами с Барби.
Секрет принцессы не должен быть раскрыт, но объявляется коварный принц-соперник, который грозится разоблачить девушек. Друзья Барби придут на помощь, чтобы остановить принца и не помешать коронации Эмилии.
Смотрите мультфильм 1 ноября в 13:00 на телеканале «Карусель»!