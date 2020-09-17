Отрывок из книги «Большая книга прекрасных принцесс»

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17 сентября, 2020

Хочешь стать принцессой? Отлично! Но знай, что помимо красоты и удачи тебе понадобятся ещё кое-какие навыки – ты узнаешь, как избежать встречи со злыми ведьмами и королевами, найти верного помощника, который защитит тебя от врагов и придёт на помощь, и научишься варить полезные зелья. И, конечно, тебя ожидает добрая фея, готовая помочь советом.

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Ты готова? Хочешь стать принцессой? Что ж, если так, то знай: одних лишь богатств и красоты мало, обязательно нужно уметь ПРОТИВОСТОЯТЬ ЗЛЫМ КОРОЛЕВАМ И КОЛДУНЬЯМ, заводить дружбу с хорошими людьми и разными волшебными созданиями, которые встанут на твою защиту и выручат в беде, а ещё находить зелья и оружие, чтобы сражаться со всевозможными врагами. Вот почему тебе никак не обойтись без этой книги советов от крёстной феи, которая уже много лет помогает настоящим принцессам. Но сперва ПОЗВОЛЬ ПРЕДСТАВИТЬСЯ: меня зовут Искорка, и я люблю всё блестящее и сверкающее, а ещё у меня полно искромётных идей. Я родилась... что ж, В СТАРОДАВНИЕ ВРЕМЕНА, в бело-розовом колокольчике, и получила диплом «крёстной феи» после долгого обучения... ТЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ, СКОЛЬКИХ ПРИНЦЕСС Я УЖЕ ВЫРУЧИЛА! Должно быть, тебе любопытно, почему я решила рассказать все свои секреты в этой книге? Всё просто: БУДУЩИМ ПРИНЦЕССАМ НАВЕРНЯКА ПОТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ. Поэтому я собрала истории со всего света о самых известных принцессах: Покахонтас из Америки; Красавице из Франции; Царевне-лягушке из России и о многих других, кто с упорством и смелостью преодолевал всевозможные невзгоды, чтобы жить долго и счастливо. Закончив своё руководство, я поняла, что истории, конечно, полезны, но этого всё равно недостаточно, поэтому решила ещё рассказать о говорящих зеркалах, джиннах из ламп, загадочных башнях, злых ведьмах... иными словами, обо всём, что ВСТРЕТИТСЯ ТЕБЕ НА ПУТИ В ВОЛШЕБНОМ МИРЕ ПРИНЦЕВ И ПРИНЦЕСС.



НУ ЧТО, ТЫ ГОТОВА К УВЛЕКАТЕЛЬНОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ?

Следуй за искорками от моей волшебной палочки, и Я ПРОВЕДУ ТЕБЯ по этой книге, где ты узнаешь, как стать не просто принцессой, а НЕПОВТОРИМОЙ, СОВРЕМЕННОЙ и УВЕРЕННОЙ В СЕБЕ ПРИНЦЕССОЙ.



Принцесса на горошине

Если жизнь принцесс тебе кажется сложной, то знай, что иногда и у прекрасных принцев не всё складывается ГЛАДКО. Помню одного такого, который жил в далёком-далёком королевстве. Родители хотели женить его на принцессе ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО БЛАГОРОДСТВА, поэтому бедняга много путешествовал, чтобы найти идеальную невесту, но всегда возвращался ни с чем. Однажды все обитатели замка собрались в зале, потому что снаружи разразилась жуткая гроза. Они услышали ОТЧАЯННЫЙ СТУК, открыли дверь и увидели промокшую насквозь девушку, ужасно несчастную с виду, одетую в лохмотья. Она совсем не походила на «настоящую» принцессу, хотя утверждала обратное. Принц влюбился в неё с первого взгляда, но чтобы стать идеальной невестой, нужно было доказать, что она действительно принцесса. Королева решила проверить одно из тех качеств, которым королевские особы часто пренебрегают, — чувствительность. Пока юная девушка готовилась провести ночь в замке, королева положила крошечную горошину на кровать, а сверху застелила ДВАДЦАТЬЮ ПЕРИНАМИ и положила ДВАДЦАТЬ ПОДУШЕК. Следующим утром она спросила, ХОРОШО ЛИ ГОСТЬЯ ПРОВЕЛА НОЧЬ, а девушка пожаловалась, что СПАЛА НА ЧЁМ-ТО ЖЁСТКОМ и поэтому не выспалась. Король и королева поняли, что только настоящая принцесса смогла бы почувствовать горошину под перинами, поэтому все стали тут же готовиться к свадьбе.

Сладких снов!

Мне, как фее-крёстной, трудно объяснить, какой должна быть кровать, чтобы принцессе снились самые королевские сны. Я видела, как девушки сворачиваются клубочком на гномьих кроватках, вальяжно разваливаются в гигантских устричных раковинах. А БЕДНАЯ СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ЦЕЛОЕ СТОЛЕТЬЕ ПРОВЕЛА НА ЖЁСТКОЙ ПОДУШКЕ (никто её не спрашивал, удобно ли девушке)! Поэтому выбирай кровать себе по вкусу, но обязательно имей под боком стайку птиц, чтобы будить тебя по утрам: нет ничего лучше, чем начинать день в правильном настроении.

Капризная, но не слишком

Героиня этой истории хоть и настоящая принцесса, но чересчур изнеженная и слабая.

ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ТАКОЙ ЖЕ:

НЕ БОЙСЯ ИСПАЧКАТЬСЯ! Надень пару крепких перчаток и попытайся вырастить цветы или даже тыкву: многим принцессам кажется это полезным.

НЕ ПУГАЙСЯ НЕУДОБСТВ! А чтобы привыкнуть к ним, попытайся уснуть в заколдованном лесу — под спальным мешком будут камешки и веточки, но будет так весело, что ты и не заметишь.

Как выглядит настоящая Принцесса

ВСЕ ПРИНЦЕССЫ РАЗНЫЕ, но за эти годы я заметила, что у них есть общие черты, которые королева-мать могла заметить и без всяких горошин под матрасом.



1. Настоящие принцессы НИКОГДА НЕ СДАЮТСЯ, даже попав в шторм и часами плутая по лесу босиком.

2. Они всегда ВЕЖЛИВЫ, даже когда имеют дело с подозрительными королевами и неудобными кроватями.

3. Они не просят принцев доказать своё благородство, если знают, что это — Судьба.

Отрывок из книги «Большая книга прекрасных принцесс»