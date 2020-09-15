В Москве прошел полуфинал «Детского Евровидения–2020»

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15 сентября, 2020

На Российский национальный отборочный тур Международного конкурса детской песни «ЕВРОВИДЕНИЕ–2020» было подано более 100 заявок. А в полуфинале, который состоялся в Москве 14 сентября, участвовали 39 конкурсантов из разных регионов нашей страны.

Лучшие песни и их исполнителей отбирали члены профессионального жюри, в состав которого вошли представители российского шоу-бизнеса и творческих профессий: Стелла Хачанянц (генеральный директор «Академии Игоря Крутого»), Алла Крутая (телеведущая), Константин Работов (музыкальный продюсер, певец, педагог), Татьяна Цыварева (главный редактор телеканала «Карусель»), Марианна Савон (продюсер, певица, педагог), Тарас Демчук (композитор).



В итоге в финал Национального отборочного тура «Детского Евровидения–2020» прошли 11 участников:



София Феськова (Санкт-Петербург), Арсений Слесарев (Москва), Артём Фокин (Севастополь), София Шкёпу (Ярославль), Артём Морозов (Москва), Рутгер Гарехт (Оренбург), дуэт "ЛитлZ" — Михаил Коваль и Полина Королёва (Новосибирск), дуэт Сергей Филин и Вероника Литовченко (Москва), Софья Туманова (Новосибирск) Геннадий Перевердиев (Москва), София Кирсенко (Симферополь).



У юных исполнителей впереди напряженный репетиционный период: работа с преподавателями по вокалу и хореографии, с профессиональными стилистами. Финал Национального отборочного тура «Детского Евровидения–2020¬» пройдет в Москве уже 25 сентября. Кто будет участвовать от России в международном песенном конкурсе определит интернет-голосование и профессиональное жюри — деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий. Финал Национального отборочного тура «Детского Евровидения–2020» покажет семейный телеканал «Карусель» 26 сентября в 18:00 (МСК).



Проголосовать за понравившегося участника и его песню вы сможете на официальном сайте «Детского Евровидения» с 16 по 24 сентября.

Напомним, что 18-й международный конкурс песни «Детское Евровидение» состоится в формате — телемоста. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране. Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех молодых артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех 13-ти площадках. В финале конкурса примут участие юные таланты из 13 стран: России, Армении, Беларуси, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии, которая будет участвовать в конкурсе впервые.

Прямую трансляцию международного конкурса «Детское Евровидение–2020» смотрите 29 ноября в 18:00 по московскому времени в эфире телеканала «Карусель».