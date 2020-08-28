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Отрывок из книги «Все о Кролике Питере»

28 августа, 2020

Давным‑давно в Англии жила детская писательница и художница Беатрис Поттер, которая написала больше двадцати сказок про животных. Кролики и мышки, кошки и белочки, ёжики и собаки — все они удивительным образом оживали в сказках и её рисунках. Эти истории давно стали классикой детской литературы, и уже более ста лет многие поколения маленьких читателей открывают для себя её мир — очаровательный и волшебный.

Рассказ про бельчонка по имени Орешкин

Это рассказ с хвостом… Нет, не так. Это рассказ как раз без хвоста… Ну, в общем, это рассказ про рыжий пушистый хвост, который принадлежал бельчонку по имени Орешкин. У него ещё был брат, которого звали Вкусничка. И ещё у них была целая куча всяких двоюродных. Они жили на опушке на самом берегу озера. А на середине озера был остров, поросший деревьями и орешником. Среди деревьев и орешника стоял дуплистый дуб, а в дупле жил филин по фамилии Старый Браун. Однажды осенью, когда орехи поспели, а листья орешника были некоторые зелёными, а некоторые – уже золотыми, Орешкин и Вкусничка и другие бельчата вышли из лесу и подошли к краю озера, к самой воде. Они сплели небольшие плотики из прутьев и поплыли на остров к Старому Брауну за орехами. В лапках у каждого бельчонка был мешочек и весло, а принадлежавший ему хвост каждый из них, распушив, ставил парусом. А ещё они поймали трёх жирных мышей в подарок Старому Брауну. Они положили свой подарок на пороге дупла. После этого Вкусничка и другие бельчата низко поклонились и очень вежливо сказали:
– Старый мистер Браун, окажите нам любезность, позвольте набрать орехов на вашем острове. – Но Орешкин был исключительно дерзким бельчонком. Вместо того чтобы отвесить поклон, он дёргался, точно красная вишня на ветке, и распевал:

Эту загадку не знает никто;
Маленький красненький в красном пальто.
С палкой в руке,
С камнем в мешке.
Отгадай – и прибавится Пенс в кошельке!

Эта загадка была стара как мир, так что старый мистер Браун не обратил на Орешкина ровно никакого внимания. Он, как всегда, прищурил глаза и заснул. А бельчата набили мешки орехами и к вечеру поплыли домой. На следующее утро они вновь вернулись к филину на остров. Вкусничка и другие бельчата привезли с собой жирного крота, положили его перед Старым Брауном на пороге и сказали:
– Мистер Браун, будьте столь великодушны, позвольте нам ещё пособирать орешки на вашем острове. 
Но от Орешкина разве дождёшься уважения? Он начал приплясывать, щекотать Брауна крапивой, и при этом он пел:
Старый мистер Б. Вот загадочка тебе:

«Хитти-питти у ограды,
Хитти-питти за оградой,
А коснётесь Хитти-питти,
Жизни будете не рады!»

Кусь! Мистер Браун неожиданно проснулся и унёс крота в дом. Он захлопнул дверь прямо у Орешкина перед носом. Вдруг тоненькая ниточка дыма поднялась над дубом, и Орешкин, заглянув в замочную скважину, запел:

И в дупле полно, и в дому полно,
А нальёшь его в тарелку,
Глядь, а там сухое дно!

Бельчата рассыпались по всему острову и набрали полные
мешки орехов. А Орешкин набрал жёлтых и красных шариков с дубовых листьев, уселся на пень старого бука и забавлялся шариками, поглядывая на дверь мистера Брауна. На третий день бельчата поднялись рано-рано и отправились на рыбалку. Они поймали в подарок Старому Брауну семь жирных миног. 
Они переплыли озеро и причалили под кривым деревом на филиновом острове. Вкусничка и шесть других бельчат несли каждый по миноге. А у Орешкина не было никакого подарка. Он бежал впереди и распевал:
Как-то раз в пустыне спросил меня монах:
– Сколько земляники зреет на волнах?
Я ему ответил вежливо вполне:
– Столько, сколько карпов спеет на сосне!
Но старый мистер Браун не интересовался загадками, даже если ему подсказывали ответ. На четвёртый день бельчата привезли в подарок Старому Брауну шесть жирных жуков, а для него они – что сливы в сливовом пудинге. Каждый жук был завёрнут в лист щавеля, а лист был скреплен сосновой иголкой.
Но Орешкин по-прежнему распевал, как настоящий невежа:
Старый мистер Б! Вот загадочка тебе:

«Мука-англичанка
И фрукт испанский в синем
Встретились однажды
Под ужасным ливнем,
Долго обсыхали в очень жаркой печке.
Если угадаешь – дам тебе колечко!»

И всё это было просто смешно, потому что у Орешкина не было никакого колечка, и дать ему Старому Брауну было абсолютно нечего. Все остальные бельчата гоняли по всему острову за орехами, а наш Орешкин надрал цветов шиповника и натыкал в них сосновых иголок. Он решил подарить их малиновкам вместо подушечек для булавок. На пятый день бельчата привезли в подарок филину дикого мёду. Он был такой сладкий и липкий, что бельчата облизали себе пальчики после того, как выложили мёд на камне перед дверью. Они стащили его у шмелей, которые жили на самой-самой макушке холма. А Орешкин в это время подпрыгивал и пел:

Жжу-жжу-жжу!
Жжу-жжу-жжу!
Когда я брёл через перевал,
Я летучих свинок повстречал,
С жёлтыми шейками,
с жёлтыми спинками;
Я счастлив, что встретился с этими свинками!

Старый мистер Браун с отвращением посмотрел на нахального Орешкина. Но мёд он съел весь! На шестой день, а это была суббота, бельчата снова приплыли на остров, и это было уже в последний раз. Они привезли с собой только что снесённое яичко в камышовой корзиночке в качестве прощального подарка старому филину. А весёлый Орешкин скакал перед ними, смеялся и горланил:

Шалтай-Болтай лежал на траве,
С белым покрывалом на лысой голове,
Сорок врачей лечили его,
Не смогли поделать с Шалтаем ничего!
Орешкин становился всё нахальнее и нахальнее:
Старый мистер Б! 
Старый мистер Б!
Хикамор-Хэкаморвлез на кухню
На спор!
И вот королевский повар
Совсем не знает теперь,
Как Хикамора,
Как Хэкамора
Выгнать из кухни за дверь.


Орешкин приплясывал, как солнечный лучик. Но Старый Браун всё ещё молчал и не говорил ни слова. 
Орешкин не унимался. Он скакал и вопил, и завывал как ветер, и наконец подпрыгнул с разбегу и вскочил прямо на голову Старого Брауна!.. И послышался шелест крыльев, и раздался шум драки, и разнеслось очень громкое – «Виу!». Остальные бельчата бросились врассыпную и попрятались в кустах. Когда они осторожненько, оглядываясь по сторонам, вылезли из кустов, то увидали, как Старый Браун тихо сидит на пороге, и глаза у него закрыты, будто ничего не случилось.
 
* * *
Но Орешкин находился в его жилетном кармане! Кажется, тут и конец всей истории. Но это не так. Старый Браун понёс Орешкина в дом, взял его за хвост и решил спустить с него шкуру. Но Орешкин стал вырываться изо всех сил, и хвост его переломился как раз на две половинки, и он ринулся по лестнице и выскочил в чердачное окно.
И до сего дня, если вы увидите Орешкина на дереве и попытаетесь загадать ему загадку, он будет швырять в вас палками, и топать ногами, и ругаться, и кричать:
– Чок-чок-чок-кук-курр-кук-к!


Отрывок из книги «Все о Кролике Питере (рисунки Беатрис Поттер)»
 

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