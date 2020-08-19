Шоу «Танцоры» снова в эфире!

Добавить в закладки

23 августа, 2020

Смотрите новые выпуски программы с 25 августа и голосуйте за понравившихся участников на сайте!

Вы соскучились за лето по зажигательным баттлам юных участников и полезным танцевальным урокам Саши Новикова, барашка Беши и страуса Штрауса? Тогда не пропустите новые выпуски нашего музыкально-танцевального шоу!

Танцуйте вместе с героями и выбирайте любимого участника программы! После завершения каждого выпуска шоу стартует открытое зрительское голосование на сайте. Отдайте свой голос тому, кто больше всего понравился именно вам!

Смотрите новые выпуски программы с 25 августа по вторникам в 15:40.