Отрывок из книги «Маруся помогает маме»

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11 июня, 2020

ДОМА



Ужас, как тянется время, когда мамы нет дома! Мы с братом Филей ждём и скучаем.

Скучают и куклы. Зевают котята. Таксик уснул в своей корзинке. И даже воробьи во дворе приуныли.

— Чем бы заняться? — спрашивает Филя.

И тут я подумала…

— Вот что, давай приготовим маме сюрприз! Устроим уборку.

— Давай! — обрадовался Филя.

Он сдвинул стулья в угол, а я взялась за пылесос. Пылесос так взревел, что Таксик сразу проснулся. И канарейка в клетке запищала:

— Что за шум?!

Это мы с Филей принялись за дело. Как говорят, лиха беда начало. На очереди кухня.

— Ну-ка, Филя! Тащи сюда ведро и швабру!



На всякий случай Филя прихватил все швабры и щёт¬ки, какие нашёл в чулане.

Я принялась мыть пол, а Таксику велела:

— Посиди тут и не топчись по мокрому!



Мы добрались до детской. Тут такой беспорядок! Куклы сидят и лежат, где придётся. Плюшевый медвежонок уснул на лошадке-качалке. Другие звери веселятся на свадьбе пятнистой жира¬фы с клетчатым слоном. Кегли и кубики перемешались в коробке. Таксик открыл какой-то ящичек, и его клюнул в нос жёлтый утёнок на пружинке. Мы с Филей быстренько всё разобрали и разложи¬ли по местам. — Что теперь? — спросил Филя.



— Теперь у нас будет стирка.

Стиральная машина очень быстро перестирала и вы¬жала всё бельё. Осталось взять прищепки и развесить его во дворе. А вот это оказалось нелёгким делом. На улице ве¬тер, и мы еле-еле укрепили бельё на верёвках.

— Фьють-фьють-фьють!

Пожалуй, пора покормить канарейку и налить ей воды.

— По-моему, — сказал Филя, — у неё грустный вид. Не вынести ли птичку в сад? Пускай подышит свежим воздухом. Так мы и сделали. Повесили клетку на крюк у окна. Канарейка взбодрилась.

— Фьють-фьють-фьють!

Как, оказывается, весело чистить обувь в компании! Мы с Филей поделили работу: мне — мамины туфли, ему — папины сапоги. Заодно Филя помазал себе черным кремом нос и лоб. А что же делать Таксику? Он тоже хочет помогать.

Нашёл мои белые ботинки, залез в них передними ла¬пами.

— Где у вас белый крем? А начищать я могу языком! Ой, сколько грязной посуды в раковине накопилось!

Я буду мыть, а Филя — вытирать. Тарелки рады-радёшеньки искупаться в мыльной воде, а потом окунуться в прозрачную, чистую. Пока моешь, успеваешь на каждую наглядеться. Вот эта — с синей птицей, на той — пастушка и овеч¬ки. Сияют чистотой и белые фарфоровые чашки.Раздался звонок в дверь. Это пришёл молочник.

— Ваша мама дома?

— Нет, но мы за неё.

Молочник, кажется, не удивился и спросил:

— Что берёте сегодня?

— Пожалуйста, литр молока и десяток яиц.

Первым делом нальём свежего молочка котятам. У нас их трое: Барсик, Мурка и Пушок. Барсик самый большой, Мурка самая умная, а самый игривый — Пушок. Полакомиться не прочь все трое. Сейчас усатые мордочки уткнутся в блюдце с молоком, и замелькают розовые язычки.

Пёсик смотрит умильно:

— А мне нальют?

— Конечно, Таксик!

— Маруся, на улице дождь! — крикнул Филя.

Надо успеть снять бельё, пока оно не намокло. Фартуки, полотенца, салфетки, кукольные платья — всё скорее в корзинку. Мне не хватает рук, приходится совать прищепки в рот. Корзинка полная, несём её вдвоём.

— А Таксик где?

— Спасает папину газету, чтобы не размокла. Осталось приготовить обед.

Что будет на первое? Молочный суп. Я хорошо умею его делать. Тут главное — следить, чтоб молоко не убежало. Добавить щепотку соли и ложечку сахара…

Попробовать… В самый раз! Таксик пришёл на вкусный запах.

— Что это вы тут затеяли?

Филя тем временем изучает рецепт шоколадных пирож¬ных.

Кому что, а он любит сладкое. Может быть, Филя, когда вырастет, станет кондитером? Пирожные у него получились на славу! А я боюсь отойти от духовки. Там тушится мясо на слабом огне. Очень важно выключить газ не слишком рано и не слишком поздно, чтобы жаркое было мягким и не пригорело. Иначе мама не похвалит за такую помощь.

Обед готов. Надо только помыть все кастрюли, убрать по шкаф¬чикам соль, сахар, муку и всё прочее, что мы доставали для готовки. И, конечно, накрыть на стол.Филя расставил тарелки, бокалы, разложил столовые приборы:

— Мама сядет напротив папы. А ты, Маруся, напротив меня!

В каждый бокал я вложила по салфетке, сложенной аккуратным колпачком. Красиво и удобно. Спелые фрукты тоже украшают стол. В доме полный порядок. Надо теперь, к приходу мамы, привести в порядок себя, получше причесаться перед зеркалом.

И всё-таки чего-то не хватает …

— Цветов! Мама любит цветы! — вспомнил Филя.

— Ну конечно!

Мы побежали в сад. У мамы там целое цветочное царство.

Что выбрать для букета?

— Ромашки! — предлагает Филя. — Они такие весё¬лые!

— А душистый горошек так приятно пахнет!

— Но в вазе лучше смотрятся розы.

— Гвоздики! Это мамины любимые цветы.

Решено. Встретим маму гвоздиками. Вот и мама!Мы вышли ей навстречу все вместе: Филя, я, Таксик и котята.

— Мама, мама! Мы навели порядок в доме!

— Мы приготовили обед.

— И собрали букет гвоздик для тебя!

Мама глазам своим не верит. В доме такая чистота, всё сияет! В кухне так вкусно пахнет! Стол накрыт по всем пра¬вилам!

— Неужели вы всё это сделали сами?

Стоило потрудиться — сюрприз удался!

Отрывок из книги «Маруся помогает маме»