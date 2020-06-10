Мультсериал «Зебра в клеточку»

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26 июня, 2020

Не пропустите премьерные показы доброго музыкального мультсериала про приключения зверей! В эфире телеканала «Карусель» с 29 июня.

На одном острове в джунглях живут забавные звери — зебры Клеточка и Поля, крокодил Гоша, обезьянка Яна, слон Родион, страус Паша и его младший брат Петя (он пока еще яйцо). Они любят вместе гулять, загорать и купаться, играть и ходить друг к другу в гости, и каждый день на острове у друзей происходят невероятные открытия.

Иногда у зверей случаются разные недопонимания, потому что все герои по-разному думают, выглядят и имеют свои привычки. Но друзья всегда по-доброму приходят к согласию, а помогает им в этом необычная зебра Клеточка. В любой ситуации она действует находчиво и творчески, призывая своих друзей смотреть на реальность с разных точек зрения. В общении с Клеточкой герои не только раскрываются с неожиданных сторон, но и учатся принимать «непохожесть» — свою и чужую — как что-то естественное и прекрасное.

Мультсериал учит детей с добротой относиться к окружающим и уважать разные точки зрения, показывает, что все мы разные и что хорошо быть именно самим собой. В каждом эпизоде звери поют забавную песенку или зажигательно танцуют.

Смотрите премьеру мультсериала с 29 июня по будням в 20:40 в эфире телеканала «Карусель».