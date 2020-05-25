Телеканал «Карусель» вместе с «Комсомольской правдой» подготовил сюрприз!

Дорогие родители, 1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. По этому случаю мы с нашими друзьями и партнёрами — издательским домом «Комсомольская правда» — запускаем акцию.
С 25 мая при покупке детских журналов и книг издательства «Комсомольская правда» на сумму от 999 рублей вы получите бесплатный персональный доступ к урокам рисования канала «Карусель». Десятки увлекательных видеоуроков раскроют творческие способностей и детей, и взрослых. Вас ждут премьерные выпуски проектов «Давайте рисовать!» и «Как нарисовать», а также занимательные онлайн-игры для всей семьи.
Давайте читать по-настоящему интересные книги и учиться рисовать!
Условия проведения акции:
После оплаты вам на электронную почту придет письмо с персональным доступом к видеоурокам на 30 дней с момента получения.