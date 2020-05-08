Как лодки «видят» и «слышат» под водой?

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8 мая, 2020

Каждый из нас хотя бы раз видел настоящую моторную лодку или вёсельную шлюпку, парусную яхту или теплоход. Тем, кто живёт около больших рек или на морском берегу, это не в диковинку. А видел ли кто-нибудь "живьём" подводную лодку? Таких счастливчиков наберётся немного.

Вода во много раз плотнее воздуха и плохо пропускает свет. Даже в ясную солнечную погоду при полном штиле и чистой воде водолаз на глубине 100 метров будет видеть вокруг себя не дальше двух метров. Капитану или штурману подводного корабля такая дальность обзора ничего не даёт: в иллюминатор на глубине даже с прожектором дальше носа подводной лодки ничего не видно. Как тут быть? Ведь надо знать, что происходит вокруг, чтобы не наткнуться на подводную скалу или на другой корабль. На помощь подводникам пришёл звук. Вы, наверное, знаете, что некоторые животные ориентируются в пространстве при помощи звука, методом эхолокации.





Обычно используется звук высокой частоты, называемый ультразвуком. Летучие мыши, киты и дельфины издают различные звуки, а потом слушают, как сигнал отражается от окружающих предметов. Между посланным и отражённым звуком всегда проходит некоторое время, и животные понимают, на каком расстоянии и в каком направлении от них находится ктото или что-то. У них в мозгу возникает «звуковая» карта окружающего пространства. Человек таких способностей не имеет, поэтому людям пришлось изобрести специальный прибор — гидролокатор. Это устройство с помощью ультразвука исследует окружающее пространство в нужном секторе на расстоянии нескольких километров и через наушники обычным звуковым сигналом или на экране монитора информирует матроса-гидроакустика о различных подводных объектах.

Отрывок из книги «Как лодка подводной стала?»