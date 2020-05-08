Почему зебры полосатые? Продолжение

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8 мая, 2020

О секретах их маскировки расскажет книга Петра Волцита «Почему зебры полосатые?».

Чемпионы в маскировке — всем известные тропические хамелеоны, которые умеют перекрашиваться практически моментально. Цвет их коже придают особые клетки — хроматофоры. Их можно сравнить с мешочками, наполненными красками разных цветов. Если мешочек сжимается, клякса превращается в точку — и её практически не видно. Если же хроматофор расширяется, то на коже появляется цветное пятнышко. Сжимая одни клетки и расправляя другие, хамелеон может придавать коже практически любой оттенок — как художник, смешивающий краски на палитре.



Научившись перекрашиваться, хамелеоны стали не только приобретать окраску под цвет фона, но и «разговаривать» друг с другом на языке цвета. Увидев соперника, самец делается очень ярким: у некоторых видов — просто красным, у других приобретает яркие жёлтые или красные полоски. Если самец чувствует, что проигрывает, он буреет, моля о пощаде: «Сдаюсь! Только не бейте!». Другими оттенками самцы привлекают самок, а самки отвечают им согласием «выйти замуж» или прогоняют прочь. А если цветовая «беседа» двух хамелеонов привлечёт нежелательное внимание врага, то ящерицы мгновенно приобретут покровительственную окраску — и просто «растворятся» на фоне листвы, коры или земли. Так же быстро, почти мгновенно, умеют менять окраску осьминоги. Проплывая над жёлтым участком дна, они желтеют, над чёрным — чернеют, над пятнистым — покрываются пятнами. И, конечно, как и хамелеоны, «разговаривают» друг с другом на языке цвета — грех не использовать такую способность и для общения.



Отрывок из книги «Почему зебры полосатые?»