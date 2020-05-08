Мультсериал «Супер Ралли»

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30 мая, 2020

Захватывающий мультсериал в духе лучших историй про машины и гонки.

«Супер Ралли» рассказывает о приключениях космического гонщика по имени БР и его команды. Эти весёлые и быстрые друзья мечтают стать настоящими гонщиками и выступать на серьёзных соревнованиях, но достигнуть этой цели будет непросто!

Вас ждёт путешествие в новый мир, знакомство с необычными героями и увлекательный сюжет, который будет интересен даже взрослым!

Смотрите премьеру мультсериала 31 мая в 19:30 в эфире телеканала «Карусель».