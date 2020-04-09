Познавательная программа «Лапы, морды и хвосты. О собаках»

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19 апреля, 2020

Смотрите новый сезон программы о питомцах, посвященный породам собак!

В новых выпусках шоу профессор звернаук Зоя Канарейкина познакомит зрителей с самыми разными породами собак. Зоя знает множество собачьих пород — хаски, эрдельтерьер, американский кокер-спаниель, бернский зенненхунд, чау-чау и других.

Ведущая изучила особенности собак разных пород и с радостью поделится своими знаниями с ребятами, которые мечтают завести верного питомца у себя дома. Зрители узнают про историю возникновения пород, про характер и повадки собак. Зоя даст советы о том, как дрессировать и кормить питомцев, как ухаживать за собаками и во что с ними играть.

Смотрите премьерные выпуски программы с 21 апреля по вторникам в 09:20 в эфире телеканала «Карусель».