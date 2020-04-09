Главное

Конкурсы: Подведены итоги конкурса «Тролли. Мировой тур» Конкурсы: Подведены итоги конкурса «Тролли. Мировой тур»
Тесты: «Бен10»: угадайте супергероев-пришельцев по картинкам! Тесты: «Бен10»: угадайте супергероев-пришельцев по картинкам!
Премьера: Мультсериал «Вперёд, Астробой!» Премьера: Мультсериал «Вперёд, Астробой!»
Новости

Познавательная программа «Лапы, морды и хвосты. О собаках»

19 апреля, 2020

Смотрите новый сезон программы о питомцах, посвященный породам собак!

В новых выпусках шоу профессор звернаук Зоя Канарейкина познакомит зрителей с самыми разными породами собак. Зоя знает множество собачьих пород — хаски, эрдельтерьер, американский кокер-спаниель, бернский зенненхунд, чау-чау и других.

Ведущая изучила особенности собак разных пород и с радостью поделится своими знаниями с ребятами, которые мечтают завести верного питомца у себя дома. Зрители узнают про историю возникновения пород, про характер и повадки собак. Зоя даст советы о том, как дрессировать и кормить питомцев, как ухаживать за собаками и во что с ними играть.

Смотрите премьерные выпуски программы с 21 апреля по вторникам в 09:20 в эфире телеканала «Карусель».

Предыдущая новость
«Белка и Стрелка. Озорная семейка»: угадайте персонажей по картинкам!
 Следующая новость
Первый полёт в космос
Подпишитесь на наши новости