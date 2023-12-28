Детям большим и маленьким: Новогодняя ёлка в Кремле

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28 декабря, 2023

Смотрите сказочный спектакль 31 декабря на канале «Карусель»!

Вместе с героями сказки вы окажетесь на Главной Ёлке страны, в Государственном Кремлевском дворце! Представьте: остается день до Нового года и вдруг… пропадает Снегурочка! Чтобы ее отыскать, нужно отправиться в мир Зазеркалья. А там… Чего там только нет!

Вам вместе с Любой, Андреем и котом Кешей предстоит пройти множество увлекательных приключений, в результате которых… Хотя… Не будем рассказывать! Увидите всё сами!

Не пропустите новогодний спектакль 31 декабря в 23:00 на канале «Карусель»!