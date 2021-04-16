Читалка: Шерлок кот. Тайна пропавших мышей Читалка: Шерлок кот. Тайна пропавших мышей
Тесты: Какое это животное? Тесты: Какое это животное?
Тесты: Кто вы из героев «Полли Покет»? Тесты: Кто вы из героев «Полли Покет»?
Новости

Шерлок кот. Тайна пропавших мышей

16 апреля, 2021

Невероятное происшествие в Париже: все мыши в округе пропали! Тут не обойтись без лучшего детектива в городе — кота Шерлока. Он со своими пернатыми и четвероногими друзьями сразу же бросается на поиски. Ведь Шерлок ничего не боится! Ну, почти.

***

Шерлок — это кот. 
Как и у других котов, у него несколько жизней. Кое-кто думает, что их девять, но цифра не точная. Коты плохо считают. 
Всякий раз, когда после смерти душа Шерлока взмывала в небо, приземлялся он в новом месте и в новой эпохе. Какая удача, что у котов есть когти: с ними крепче держишься за жизнь!
Шерлок легко заводит друзей.
А вообще, жизнь кота полна сюрпризов. Шерлок весьма наблюдателен и готов распутывать самые сложные дела. 
Вот и теперь у него начинается очередное приключение…

Глава 1
Капюшон и летучая мышь
ПАРИЖ,1975

Вот уже два года Шерлок живёт с мам¬зель Марселлой. Впервые он её увидел, когда был ещё крохотулей. Это случилось в зоомагазине, он тогда с нетерпением ждал, чтобы кто-то выпустил его из клетки. А Марселла стояла, склонившись над аквариумом, где присмотрела золотую рыбку.
 
— Вырви мои усы! Это она! — вскри¬чал кот. 
Мамзель Марселла была морщини¬стой, как изюм, и сутулой, как чере¬паха. Зато… она вкусно пахла лаван¬дой. Шерлок сразу понял, что из неё выйдет идеальная хозяйка. Поэтому когда пожилая дама обратила внима¬ние на кота, он сделал такую обая¬тельную морду, перед которой просто невозможно было устоять. 
Всё решилось мгновенно, мамзель Марселла унесла кота домой в продуктовой сумке вместе с морковкой и луком. 

Шерлок тут же полюбил хозяйку. 
Мамзель Марселла жила в очень боль¬шой квартире. Но время в основном проводила между спальней и гостиной. 
На стенах висели картины, огромные и маленькие, по большей части урод¬ливые. И повсюду стояли предметы: сувениры, банки-склянки, статуэтки, коробочки, фотографии в рамках, горы безделушек. Какой бардак! Шерлок обожал запрыгивать на кар¬низ, а потом прыгать со шкафа на этажерку, подобно гимнасту. Эта квартира оказалась идеальным тренажёрным залом. 

В других комнатах мебель была затя¬нута простынями, словно везде жили привидения. Естественно, у Шерлока росло любопытство, и он не преми¬нул заглянуть под каждую простынь. Помимо клубов пыли размером с огромные облака, Шерлок не нашёл ничего интересного.
Вскоре кот изучил квартиру вдоль и поперёк, и ему стало скучно. Тоскливо! К счастью, одна неожиданная встреча в мгновение ока изменила его жизнь.

Отрывок из книги "Шерлок кот. Тайна пропавших мышей"


 

Следующая новость
Какое это животное?
Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»
Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства «АСТ»

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

Подпишитесь на наши новости