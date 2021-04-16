Шерлок кот. Тайна пропавших мышей

Добавить в закладки

16 апреля, 2021

Невероятное происшествие в Париже: все мыши в округе пропали! Тут не обойтись без лучшего детектива в городе — кота Шерлока. Он со своими пернатыми и четвероногими друзьями сразу же бросается на поиски. Ведь Шерлок ничего не боится! Ну, почти.

***

Шерлок — это кот.

Как и у других котов, у него несколько жизней. Кое-кто думает, что их девять, но цифра не точная. Коты плохо считают.

Всякий раз, когда после смерти душа Шерлока взмывала в небо, приземлялся он в новом месте и в новой эпохе. Какая удача, что у котов есть когти: с ними крепче держишься за жизнь!

Шерлок легко заводит друзей.

А вообще, жизнь кота полна сюрпризов. Шерлок весьма наблюдателен и готов распутывать самые сложные дела.

Вот и теперь у него начинается очередное приключение…



Глава 1

Капюшон и летучая мышь

ПАРИЖ,1975

Вот уже два года Шерлок живёт с мам¬зель Марселлой. Впервые он её увидел, когда был ещё крохотулей. Это случилось в зоомагазине, он тогда с нетерпением ждал, чтобы кто-то выпустил его из клетки. А Марселла стояла, склонившись над аквариумом, где присмотрела золотую рыбку.



— Вырви мои усы! Это она! — вскри¬чал кот.

Мамзель Марселла была морщини¬стой, как изюм, и сутулой, как чере¬паха. Зато… она вкусно пахла лаван¬дой. Шерлок сразу понял, что из неё выйдет идеальная хозяйка. Поэтому когда пожилая дама обратила внима¬ние на кота, он сделал такую обая¬тельную морду, перед которой просто невозможно было устоять.

Всё решилось мгновенно, мамзель Марселла унесла кота домой в продуктовой сумке вместе с морковкой и луком.

Шерлок тут же полюбил хозяйку.

Мамзель Марселла жила в очень боль¬шой квартире. Но время в основном проводила между спальней и гостиной.

На стенах висели картины, огромные и маленькие, по большей части урод¬ливые. И повсюду стояли предметы: сувениры, банки-склянки, статуэтки, коробочки, фотографии в рамках, горы безделушек. Какой бардак! Шерлок обожал запрыгивать на кар¬низ, а потом прыгать со шкафа на этажерку, подобно гимнасту. Эта квартира оказалась идеальным тренажёрным залом.

В других комнатах мебель была затя¬нута простынями, словно везде жили привидения. Естественно, у Шерлока росло любопытство, и он не преми¬нул заглянуть под каждую простынь. Помимо клубов пыли размером с огромные облака, Шерлок не нашёл ничего интересного.

Вскоре кот изучил квартиру вдоль и поперёк, и ему стало скучно. Тоскливо! К счастью, одна неожиданная встреча в мгновение ока изменила его жизнь.

Отрывок из книги "Шерлок кот. Тайна пропавших мышей"



