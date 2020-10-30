Главное

Интервью с Марфой Колосковой в юбилейном номере журнала «Домашний Очаг» Интервью с Марфой Колосковой в юбилейном номере журнала «Домашний Очаг»
Конкурсы: Объявлены победители конкурса «Готовим вместе с ТIMI» Конкурсы: Объявлены победители конкурса «Готовим вместе с ТIMI»
Премьера: Мультфильм «Хидден Сайд. Предвестник беды» Премьера: Мультфильм «Хидден Сайд. Предвестник беды»
Новости

Отрывок из книги «Братство безрассудных»

30 октября, 2020

Захватывающая история, где читатель сам становится детективом! Близнецы Алис и Тео учатся в школе в городке Эманж. Спокойная жизнь заканчивается, когда кто-то взламывает шкафчик Тео и оставляет записку: чтобы вернуть свои вещи, мальчику придётся выполнить задания загадочного «Братства безрассудных». Читателя ожидает напряжённое расследование, исход которого зависит от его решений!

ГЛАВА 1

— Ну что, ребята, как прошёл первый день в новой школе?
Окна в машине запотели, Алис натянула рукав на ладонь и протёрла им стекло. На улице было серо — как всегда, когда приходило время возвращаться к урокам.
— Я учусь здесь уже три года, пап.
— Знаю, Квентин. Я обращался к близнецам. Итак, Алис, Тео, что скажете? 
С заднего сиденья машины донеслись вздохи.Трое ребят отлично знали, что им не избежать ежегодного допроса — Гектор, отец семейства, страстно интересовался вопросами местной политики и очень хотел знать мнение детей о новых школьных зданиях.
— Вам понравилось?
Сквозь толстые стёкла очков он разглядывал детей, тесно прижавшихся друг к другу на заднем сиденье. Близнецы хмурились, а старший, сидевший посередине, насмешливо улыбался:
— Папа, мы отлично знаем, что ты хочешь обсудить новые здания, но тут не о чем говорить. Поболтаем лучше о том, что Алис попала в один класс с Тео и теперь дуется из-за этого!
— Я вовсе не дуюсь! — запротестовала девочка.
— Ты недовольна, что попала в один класс с братом? — спросил отец.
— Вовсе нет, и я не дуюсь, — ответила Алис, пожав плечами. — Тео, хоть ты можешь мне объяснить, в чём дело? Тео — круглолицый мальчик — явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он озадаченно округлил глаза:
— Ну-у-у-у…
— Лаура! — сердито перебила его Алис.
— Какая Лаура? При чём тут Лаура?
— Лаура Астрюзиф! Мой заклятый враг!
— Астрюзиф? Дочка мэра? Это она твой заклятый враг? — воскликнул отец, приподняв брови.
— Неважно, дочь она мэра или нет, но она — настоящая задавака. Вечно сидит на первом ряду, никому и слова нормально не скажет.
Все учителя её обожают, — тут девочка сделала вид, что её тошнит.
— Алис ненавидит её из-за той прошлогодней истории, — насмешливо сказал Квентин.
Ему было четырнадцать, он носил причёску как у футболиста и был очень доволен собой. Любимой игрой Квентина было доставать сестру. А история, о которой он упомянул, моментально и гарантированно выводила её из себя. Под испытующим взглядом отца Квентин продолжил рассказывать:
— В один прекрасный полдень, на нашу дорогую Лауру внезапно снизошло озарение. Войдя в роль благодетельницы класса, она донесла, что Алис притащила в школу йо-йо. А такие игрушки в школе запрещены, поэтому учительница была вынуждена её конфисковать. Тогда Алис, пребывая в глубоком смятении…
— Мне так и не удалось получить йо-йо обратно!
— …ударилась в слёзы на глазах у всего класса!
Тут Квентин захохотал.
Алис стремительно отвернулась к окну, её щёки пылали.
— Ты мне больше не брат.
— Ну-ну-ну, малышка Лала, — успокаивал её Гектор. — Это не страшно.
Алис бросила на него испепеляющий взгляд, она ненавидела своё детское прозвище. Что ж, если даже папа её не понимает... Решено! Больше никому из них она и слова не скажет. Будет им урок.
— Это нормально, когда в классе кто-то тебе не нравится. Но я уверен, вы сумеете найти общий язык.
Алис ничего не ответила. Тогда Гектор снова попытался разговорить ребят:
— И всё же, как вам школа? Вы уже совсем взрослые! Осмотрели окрестности?
Тео посмотрел на сестру, которая от него отвернулась, и сказал:
— Да, утром. Мы начали со здания «А» — там внизу столовая, а на втором этаже администрация, комната учителей и справочная.
— Да, — серьёзно сказал папа. — Это старинное здание, да?
— Да, из красного кирпича.
— К счастью, его решили сохранить, — вздохнул отец. — Вы знаете, что такие здания — с каркасными кирпичными стенами есть только в Эманже? А наша «подруга» — мама Лауры, мэр Лоранс Астрюзиф, которая об этом отлично знает, решила наплевать на старину и осуществить свой проект по реконструкции школы. Я не понимаю, как можно сносить с лица земли исторические постройки и воздвигать на их месте эти чудовищные бездушные конструкции…
— Да, пап, мы в курсе, — перебил его Квентин.
Вся семья Фонстран частенько потешалась над пламенными монологами Гектора, хранителя городского музея. И только Тео слушал его внимательно, да ещё мама требовала, чтобы
дети вежливо выслушивали рассказы отца.
— Да, я отвлёкся. Тео, продолжай.
— Ещё мы сходили в научный центр в здании «Б».
— В этом новом корпусе совсем неплохо, — прокомментировал Квентин, — больше места в классах, новые лаборатории.
— Уф-ф-ф, — пробормотал Гектор.
— Жаль только, что там живут привидения, — продолжил Квентин, подражая интонации Тео.
— Что?
Другим любимым развлечением Квентина было придумывать разные страшилки, чтобы пугать впечатлительного младшего брата.
— Говорят, давным-давно учитель биологии ставил в подвале здания эксперименты... которые плохо закончились для одного из учеников! С тех пор его призрак прячется в кабинетах для научных занятий и бродит по коридорам, ища себе жертву среди малышей-новичков.
Тут Квентин посмотрел прямо в глаза испуганному Тео и тихо-тихо спросил:
— А ты, ты разве не малыш-новичок?
— Квентин, прекрати! Тео, не слушай его.
Так, о чём мы говорили? Ах да, что вы делали после обеда?
С трудом сглотнув слюну, Тео продолжил слабым голосом:
— Мы ходили смотреть здания «В» и «Г» — там ещё кабинеты и комната для самостоятельных занятий, а в конце мы пошли в спортивный зал.
— Занятия начнутся только завтра?
— Да, сегодня мы разбирались, где какой класс, выбирали старост, получили расписание и учебники…
— И кто будет вашим классным руководителем? — прервал его Квентин.
— Уф. Я не запомнил её имя, такая старая дама в огромных красных очках. У неё светлые взъерошенные волосы и ободок на голове. Кажется, она учитель биологии.
— Да-а-а, это мадам Шамбельон. Чокнутая.
— Квентин, хватит! Я же просил! Если тебе не терпится поговорить, лучше расскажи, как прошёл твой день.
— Да всё как обычно, — протянул Квентин. — Я теперь в 8«Б». Нам всем представили нового смотрителя, некого Дамиена Мюлле. Он выделил каждому по шкафчику. Вот и всё, ничего особенного.
— А у вас в пятом классе есть шкафчики? — уточнил отец у близнецов.
— Да! Это по правде здорово — иметь собственный шкафчик — с гордостью ответил Тео. — К счастью, я принёс замок и уже сложил туда все свои книги.
— Хоть кто-то об этом подумал, — бросил Квентин, нехорошо улыбнувшись.
— Ты забыла свой, Лала?
Повернувшись лицом к окну, Алис не ответила — она держала слово, которое только что дала сама себе. Она была в ярости и хотела только одного — добраться наконец до дома, где её оставят в покое.
Остаток пути прошёл в полном молчании. Мимо под моросящим дождём проплывали бледно-жёлтые фасады зданий. Машина миновала выезд из города, оставив позади последние дома, и выехала на прямую аллею, окаймлённую густыми кустами. Через сотню метров автомобиль вздрогнул и остановился перед воротами из необработанной
древесины. В ту же секунду Алис выскочила из машины, резко хлопнув дверцей, распахнула ворота и бросилась к дому.
— Ох, она настоящий ураган, — вздохнул отец с улыбкой.
Поскользнувшись несколько раз на мокрой дорожке, посыпанной гравием, Алис добежала до крыльца. Как торнадо, она ворвалась в дом и взлетела на второй этаж — к себе в спальню, громко топая по лестнице. Захлопнув за собой дверь и швырнув рюкзак на пол, девочка бросилась на кровать.
Тревожные мысли не давали Алис покоя. И в этом году — опять, как же так! — ей придётся терпеть эту напасть — Лауру. И та станет ещё нестерпимей, ведь в первый же день её выбрали старостой класса. Пусть староста — это временно, но вот заносчивый вид — это навсегда. К тому же Тео снова с ней в одном классе и опять пристаёт, как банный лист. Алис, конечно, любит брата, но он такой нерешительный, такой робкий, такой мягкий, что ужасно её раздражает. К тому же придётся всё время защищать его от остальных — этим она уже и так заработала себе дурную репутацию среди взрослых. Алис скрестила пальцы, надеясь, что учителя в новой школе ещё ничего об этом не знают.
Стоило ей взяться за книгу в надежде отвлечься, как в комнату вошёл Тео. Они с братом всегда жили в одной комнате, которую разделяла надвое тонкая меловая линия. Слева была территория Тео — там царили порядок и чистота; а справа, на половине сестры, всё поглотил хаос.
Мальчик принялся разбирать вещи, когда снизу послышался голос:
— Квентин! Близнецы! Идите сюда!
Спустившись в гостиную, дети увидели, как отец достает торт.
— Что празднуем? — спросил Тео.
— Порадую, вот увидите! — Гектор протянул детям стаканы с фруктовым соком. — Не каждый день узнаёшь такие новости... Так, у всех есть напитки? Анна, расскажешь?
Лицо матери сияло от радости.
— Нам удалось найти спонсора для ремонта старого крыла музея!
— Того, что выглядит заброшенным?
— Именно! Как только ремонт завершится, мы сможем расширить музей!
— Победа была бы просто блестящей, если бы мы смогли поместить в это крыло сокровище Эманжа…
— Ох, дорогой мой! Давай не будем об этом. Сегодня у нас праздник! — покачала головой Анна, поднимая бокал.
— С тех самых пор как мы начали попытки… — радостно сказал Гектор под звон стекла.
— Нам не хватает только подписи госпожи мэра на разрешении, и можно начинать работы!
Радость Анны и Гектора оказалась такой заразительной! Алис немного расслабилась. Она почти забыла, что завтра её ждёт первый настоящий учебный день.

Отрывок из книги «Братство безрассудных». Редакция «Wonder Books»

Медиа

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Предыдущая новость
Мультфильм «Хидден Сайд. Предвестник беды»
 Следующая новость
Фестиваль «Включайся!» в этом году пройдет онлайн
Издательство «АСТ»

Сегодня издательство «АСТ» — это каждая пятая книга России. Это лучшие авторы и лучшие книги на российском рынке. «АСТ» выпускает книги всех жанров и направлений.

Подпишитесь на наши новости