Стал известен формат «Детского Евровидения–2020»

Добавить в закладки

9 сентября, 2020

В то время как многие мероприятия отменяются или переносятся на неопределенный срок, Детский международный песенный конкурс пройдет 29 ноября в столице Польши в новом уникальном формате.

В этом году 18-й международный конкурс песни «Детское Евровидение» состоится в формате телемоста. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране. В России прямую трансляцию «Детского Евровидения–2020» будет вести семейный телеканал «Карусель». Начнется она 29 ноября в 18:00 по московскому времени.

Игорь Крутой, композитор, продюсер, народный артист России:

— Организаторы пошли на такой шаг прежде всего, чтобы обезопасить юных артистов и всех, кто принимает участие в организации конкурса. Мы рады, что «Детское Евровидение–2020» состоится. У каждого из участников будет равный шанс, чтобы показать свой талант и побороться за победу, а семьи со всего мира смогут проголосовать за понравившиеся песни онлайн.

Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех молодых артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех 13-ти площадках.

Хотя юные певцы не смогут встретиться в Польше лично, цифровые платформы «Детского Евровидения–2020» предоставят возможность всем участникам конкурса выступить вместе. Там также будет освещаться и подготовка к конкурсу в их родных странах.

В финале конкурса примут участие юные таланты из 13 стран: России, Армении, Беларуси, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии, которая будет участвовать в конкурсе впервые.

Напомним, что до 10 сентября «Академия Игоря Крутого» принимает заявки на участие в Национальном отборочном туре «Детского Евровидения». Участвовать в российском отборе могут дети от 9 до 14 лет. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни, или принимать участие в написании музыки и слов. А сам финал пройдет в Москве 25 сентября. Кто будет участвовать от России в «Детском Евровидении­–2020» определит интернет-голосование и профессиональное жюри — деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.

Отправить заявку и узнать подробную информация о конкурсе вы сможете на официальном сайте «Детского Евровидения» http://jesc-russia.com/request.