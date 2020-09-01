Объявлены финалисты Национальной детской премии «Главные герои-2020»

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1 сентября, 2020

Общероссийский федеральный общедоступный телеканал для детей и юношества «Карусель» объявил основных претендентов на победу в Национальной детской премии «Главные герои-2020».

В шорт-лист премии лучших детских медиапроектов вошли 42 героя и тв-проекта в 14 номинациях, которые поборются за победу:

главный российский анимационный фильм: «Снежная Королева: Зазеркалье», «Фиксики против кработов», «Иван Царевич и Серый Волк 4»;

главный зарубежный анимационный фильм: «История игрушек 4», «Angry Birds 2 в кино», «Холодное сердце 2»;

главные премьеры российских анимационных сериалов: «Турбозавры», «Сказочный патруль. Хроники чудес», «Фееринки»;

главный российский анимационный сериал: «Барбоскины», «Простоквашино», «Сказочный патруль»;

главный зарубежный анимационный сериал: «Щенячий патруль», «Леди Баг и Супер-Кот», «44 котёнка»;

главная детская песня: анимационный сериал «Оранжевая корова»: «Дом из мечты», анимационный сериал «Царевны»: «Приглашают Царевны», анимационный сериал «Ми-ми-мишки»: «Мишки-мимимишки»;

главный познавательный ТВ-проект: Мастерская «УМЕЛЫЕ РУЧКИ», «ТриО!», «Лабораториум. Маленькие исследователи»;

главный развлекательный ТВ-проект: «Еда на ура!», «Вкусняшки шоу», «Танцоры»;

главный ведущий ТВ-программы: Кекс и Крендель, актёры Семён и Фёдор Немцевы («Вкусняшки шоу»), Антон Зорькин («С добрым утром, малыши!»), Эльф Альфи, актёр Владимир Надеин («Magic English»);

главная ведущая ТВ-программы: Аврора («Большие праздники»), Тутта Ларсен («Еда на ура!»), Криворучка, актриса Полина Шашуро («Мастерская «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»);

главный юный ведущий: Николь Плиева («Доктор Малышкина»), Саша Новиков («Танцоры»), Марфа Колоскова («Еда на ура!»);

главный российский анимационный герой: Лунтик («Лунтик и его друзья»), Крош («Смешарики»), Алёнка («Сказочный патруль»);

главный зарубежный анимационный герой: Леди Баг («Леди Баг и Супер-Кот»), Маршал («Щенячий патруль»), Барби («Приключения Барби в доме мечты»);

главный плюшевый герой: Хрюша, Гек, Каркуша.



Премия «Главные герои» — первая ежегодная награда, присуждаемая исключительно детьми на основе общероссийского голосования, призвана определить лучшие детские проекты и главных детских героев. Премия телеканала «Карусель» помогает популяризовать качественный контент, выявив интересы напрямую у детской аудитории.



Победители премии «Главные герои-2020» станут известны в середине осени. Следите за подробностями в эфире и на сайте телеканала «Карусель».

