Отрывок из книги «Сказки о животных»

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24 июля, 2020

Сказка — уникальное изобретение человека. Она и развлекает, и развивает, и воспитывает, и даже лечит! В этой книге собраны познавательные сказки Наталии Немцовой. Они помогут ответить на многие вопросы маленьких почемучек, стать умнее и добрее.

ГДЕ ЖИВЁТ СИНЯЯ ПТИЦА?

Старый тигр угодил в капкан и повредил лапу. Он уже не мог уходить далеко от дома и чувствовал себя очень несчастным.

— Птица удачи отвернулась от меня! — сетовал старик.

— А что это за птица, дедушка? — спросил тигрёнок.



— Высоко в Гималайских горах живёт синий дрозд Аджир. Перья его, как лепестки колокольчиков. А голос подобен пению ветра в тростниках у реки. Многие ищут эту редкую птицу. Говорят, она приносит счастье. Старик задумался и закрыл глаза. А тигрёнок взглянул на освещённые луной далёкие вершины, вышел на лесную тропу и побежал. К утру он достиг подножия самой высокой горы в мире — Эвереста. Целую неделю малыш блуждал по горным склонам и карабкался на отвесные скалы. Наконец он услышал пение, похожее на звон капели ранней весной. И увидел птицу, перья которой мерцали и манили, как воды далёкого залива в жаркий полдень.

— Вот ты где! — обрадовался тигрёнок. В одно мгновение он прыгнул, схватил добычу и со всех лап помчался домой.

— Дедушка! — позвал малыш, подбегая к логову. — Я принёс тебе птицу счастья!

И тигрёнок протянул старику пленницу. Но перья птицы стали серые, как тени в лесу.

Малыш заплакал:

— Она была синяя! Что случилось?

— Отпусти её, — сказал старый тигр. — Видишь, счастье нельзя поймать и удержать за хвост!

Изумлённый тигрёнок выпустил добычу. Птица взмахнула крыльями и полетела. В вышине её голос зазвучал как детский смех, как колыбельная мамы-тигрицы. И в тёплых сумерках её перья снова вспыхнули синим пламенем.

— И всё-таки она настоящая птица счастья, — улыбнулся старик.

—Потому что синяя? — догадался тигрёнок.

— Нет. Потому что она вернула тебя! Я так боялся, что ты угодишь в капкан, что я больше никогда не увижу своего непоседу! Я и не знал, что был так счастлив прежде!

Тигрёнок обнял дедушку и зарылся носом в его тёплую, пахнущую родным домом шубу.

— Я понял, — зажмурился малыш. — Не надо ходить далеко, чтобы принести счастье тем, кого любишь

Отрывок из книги «Сказки о животных»