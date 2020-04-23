Почему зебры полосатые?

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23 апреля, 2020

Удивительно устроена природа: только что мы видели прекрасную бабочку – и вдруг она сложила крылышки и стала незаметна! Многие звери, птицы, рыбы умеют так слиться с окружающей средой, что их сразу не найдёшь. О секретах их маскировки расскажет книга Петра Волцита.

Знакомьтесь: паук аргиопа. Это близкий родственник хорошо известного крестовика, только живёт на юге. Как и крестовики, аргиопы строят круговые сети, но ещё дополнительно укрепляют их толстой паутиной в виде зигзага. Окраска их и покровительственная, и расчленяющая одновременно: у многих видов есть пятна или полоски. Но не надеясь только на окраску, некоторые виды аргиоп применяют необычный приём маскировки.



Напуганный паук начинает сильно раскачиваться на своей сети, и в результате на месте паука остаётся просто облачко серого тумана, как на месте вращающегося пропеллера. Полоски тут оказываются как нельзя кстати: полосатый предмет размывается при движении гораздо лучше, чем однотонный. Вот оно как, оказывается — чтобы разгадать загадку зебр, нужно смотреть не на фотографии, а на живых зверей! Когда будете в зоопарке, понаблюдайте за зебрами. Стоит им начать двигаться — даже медленно, — как полоски сливаются в мельтешащую рябь. Сама по себе эта рябь ужасно раздражает глаза — львам не позавидуешь. А на быстром галопе полосатая лошадка просто сливается в серое пятно. Многие люди, посмотрев съёмку с бегущими зебрами, возражают: и никуда они не растворяются! Конечно, ведь оператор двигал камеру вслед за зебрами. Поэтому лошадки всё время оставались в центре кадра и относительно камеры были неподвижными. Как поезд, движущийся вдоль платформы с той же скоростью, с какой вы идёте рядом, махая рукой друзьям за стеклом. Но, если вы стоите, а зебра бежит, то полоски действительно начнут сливаться.



Отрывок из книги «Почему зебры полосатые?»