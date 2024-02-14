«Супер Крылья. Фильм» — не пропустите премьеру на больших экранах!

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14 февраля, 2024 реклама ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ»

Уже совсем скоро любимые герои из мультсериала «Супер Крылья: Джетт и его друзья» вернутся!

Их новое приключение приобретает невероятные масштабы, ведь лихие виражи переносятся на большой экран! 15 февраля в кинотеатрах начинается прокат «Супер Крылья. Фильм», первый полнометражный проект известной франшизы про бравые самолетики, которые доставляют посылки в разные точки света и помогают тем, кому их помощь нужна.

На этот раз в помощи Джетта и его друзей нуждается целый мир, и поэтому работа команды самолетов-трансформеров немного изменится, но что-то останется таким же, как и в сериале: светлые эмоции и крепкая дружба удивительно человечных самолетов. Зрители познакомятся с новыми героями: милая девочка Фэй будет помогать друзьям противостоять злобному Билли-Вилли, который решил захватить всю планету. «Супер Крылья. Фильм» понравится, в первую очередь, маленьким фанатам телесериала, которых он за десять лет своего существования успел обрести по всему миру. Но и зрителем постарше будет, на что посмотреть: красивая анимация в сочетании со смешными шутками поднимает настроение и заряжает позитивными эмоциями.

Вперед, в небо, навстречу приключениям — уже с 15 февраля!



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